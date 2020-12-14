تبادل عدد من الناشطين على المواقع والمهتمين بعائلات المشاهير صورة جمعت الفنانة المصرية منة عرفة وشقيقتها التي لفتت الأنظار بشكلها حيث رأى البعض أنها تتمتع بالنعومة والجمال، وقارن البعض الآخر بينهما واعتبروا أنها أكثر جمالاً من أختها الفنانة، فيما أشار آخرون إلى العكس.

وتبين أن منة كانت قد نشرت الصورة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليق: “أختي حبيبتي عمودي الفقري”.

ويُذكر أن منة تحدثت عن شقيقتها في حوار أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “الجمعة في مصر” الذي يُعرض على شاشة mbc مصر، وقالت إن أختها لم ترغب في التمثيل. كما أطلقت منة موجة من التساؤلات بسبب ظهورها بملامح اعتبرها الجمهور مختلفة عن تلك التي اعتادها بها، وتساءل بعضهم عما إذا كان قد خضعت لعمليات تجميل؟! وهذا ما أوضحته خلال لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “The Insider بالعربي” الذي يُذاع على قناة mbc4، ونفت خلاله خضوعها لأي عملية تجميل، مشيرةً إلى أن التغيير الذي ظهر عليها يعود إلى استخدامها الفلاتر المختلفة.