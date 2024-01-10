بعد ظهورها بفستان أسود والحديث عن مرورها بأزمة نفسية صعبة بعد انفصالها عن الممثل أحمد فهمي، طمأنت الفنانة فرح الزاهد الجمهور على حالة شقيقتها الفنانة هنا الزاهد.

وأكدت الممثلة المصرية أنها في حالة نفسية جيدة، وأن ظهورها بفستان أسود يوم عيد ميلادها لا يشير إلى أي شيء، وقالت: “هي كويسة جداً، دا فستان عادي”.

فرح الزاهد تطمئن الجمهور على شقيقتها بعد الطلاق

ولفتت إلى أنها وشقيقاتها يقفن مع بعضهنّ البعض ويتّحدن في كل المواقف والظروف. إذ قالت: “كلنا مع بعض إحنا دايماً كإخوات بندعم بعض في كل حاجة إحنا ملناش غير بعض”.

وتحدثت خلال لقائها مع برنامج arabwood عن تعاونها مع النجمة إسعاد يونس في فيلم “عصابة عظيمة”، حيث وصفتها بـ”أم العمل”، وبأنها “متواضعة جداً ومُحبة لكل الناس، واستفدت منها بنصائح كتيرة سواء الالتزام بالشغل أو كيفية التعامل مع الفريق”.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي بـStory عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي

وظلت قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد واحدة من قصص حب الوسط الفنى الجميلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا وأطلق عليها أحمد فهمي قصة «حب اللقاءات الثلاثة»، والتي بدأت كما روى الثنائي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، حيث اللقاء الأول الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي.

وكان أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلا، مما دفع هنا الزاهد لتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارة شمس مساء، ليرد عليها “فهمي” أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: «كنت عايز أعمل نمرة»، ليبدأ يثير اهتمامها.

وكان اللقاء الثاني الذي جمع بينهما في أحد الكافيهات، وكان برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، وبدأ بينهما الكلام حتى أن الفنانة هنا الزاهد أنشأت له حسابا على موقع الصور الشهير انستجرام، واستمر بينهما الإعجاب المتبادل، ليأتي اللقاء الثالث وتبدأ معه قصة الحب تكتمل ملامحها، وذك بعدما عزمها الفنان أحمد فهمي على الغذاء في أحد الأماكن العامة، قائلا: «المطعم كان جنبه معرض عربيات ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها.. ومن هنا بقى بدأت قصة الحب».

بدأت قصة الحب بين الثنائي تصبح واحدة من أجمل قصص الحب داخل الوسط الفني والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الثنائي، الذي كان يتساءل عن موعد زفافهما

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