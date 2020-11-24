تشارك ” فرح الزاهد ” شقيقة الفنانة ” هنا الزاهد ” في مسلسل الأخيرة ” حلوة الدنيا سكر ” وذلك في أولى تجاربها التمثيلية .
ونشرت فرح الزاهد صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري معربة من خلالها عن سعادتها بخوضها لهذه التجربة وخاصة إنها مع شقيقتها هنا .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” متحمسة جدا للعمل مع هنا لأول مرة ” .
يذكر أن مسلسل حلوة الدنيا سكر هو البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهد في عالم الدراما التليفزيونية .. والمسلسل يضم 9 حكايات كل حكاية 5 حلقات وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي .