تشارك ” فرح الزاهد ” شقيقة الفنانة ” هنا الزاهد ” في مسلسل الأخيرة ” حلوة الدنيا سكر ” وذلك في أولى تجاربها التمثيلية .

ونشرت فرح الزاهد صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري معربة من خلالها عن سعادتها بخوضها لهذه التجربة وخاصة إنها مع شقيقتها هنا .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” متحمسة جدا للعمل مع هنا لأول مرة ” .

يذكر أن مسلسل حلوة الدنيا سكر هو البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهد في عالم الدراما التليفزيونية .. والمسلسل يضم 9 حكايات كل حكاية 5 حلقات وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي .