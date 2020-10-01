تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنانة السورية “أصالة نصري” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها ومدير أعمالها “أنس نصري” الذي لفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

يُشار إلي أن الفنانة أصالة نصري تربطها بعائلتها روابط محبة وانتماء شديدة القوة وهذا ما تحرص علي أظهاره والحديث عنه دائما، ففي عام 1986 حين كانت نصري في السابعة عشر من عمرها، توفي والدها الملحن السوري مصطفى نصري، وقد كانت وفاته صدمة كبيرة لها واضطرت بعد وفاته أن تكون مسؤولة مع أمها عن رعاية أخواتها الأربعة: “ريم” و”أماني” و”أنس” و”أيهم”.

فى سياقٍ آخر، أعلن أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة في منشور له عبر حسابه بموقع “إنستجرام” عن إصابته بفيروس كورونا، وتضمن المنشور صورة لنتيجة المسحة التي أجراها مؤخرا وثبتت إيجابيتها، وكتب في تعليقه عليها قائلًا: ”استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي”، وأضاف: “سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله .. أراكم قريبا بصحة وعافية”؛ ومن جانبها علقت شقيقته الفنانة أصالة على المنشور قائلة :”سلامة قلبك نوستي” .

وعلي الصعيد الفنى،طرحت النجمة أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “والله وتفارقنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. الأغنية هي إحدى أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لا تستسلم”، وهي من كلمات شموخ العقلا وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع: طارق مدكور، وكانت النجمة أصالة طرحت مؤخرا كليبها الجديد “لا تستسلم” والذي حقق نجاحا ملحوظا وردود أفعال إيجابية.