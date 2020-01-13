شقيق إبتسام تسكت يُستدعى للتحقيق بدعوى من والدتهما.. والسبب!

أثار ​عادل تسكت​ شقيق الفنانة المغربية ​إبتسام تسكت ​جدلاً كبيراً بين المتابعين، بعد أن نشر تعليقاً إتهم فيه والدته بمحاولة قطع رزقه لأنه رفض تلبية طلبها بالإنفصال عن زوجته، كاشفاً عن إستدعائه للتحقيق بسبب دعوى رفعتها والدتها ضدّه بتهمة شتمها وسرقة مجوهراتها.

وكتب عادل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:” الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة العاب الى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي ولكن الرزاق الله وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي وبعد عدم تحقيق مبتغاهم اليوم اصطدم بتلقي إستدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل”.