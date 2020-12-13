تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان السوري “تيم حسن” كانت قد نشرها في وقت سابق علي أحد حسابته الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهر فيها برفقة شقيقه “نذير حسن” الذي لفت الأنظار بوسامته الشديدة، وبالتطابق الشكلي مع شقيقه، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وكتب تيم حسن في تعليقه الذي أرفقه مع صورته برفقة شقيقه الأصغر نذير: “اخي وحبيب قلبي نذير، الله يحميه ويخليلكن اخوانكم واهاليكم جميعاً”، لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تغزلوا في وسامة شقيقه ووصفوه بأنه قد تفوق عليه بشكل واضح، وأن عليه أن يدخل أيضاً مجال التمثيل حتى يحقق الشهرة التي يستحقها.

في سياقٍ آخر، نفى مصدر مقرب من الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني طلاقهما، وأكد المصدر أنهما لم ينفصلا ولا صحة لكل الشائعات التي انتشرت عنهما الفترة الماضية. وذلك بعد أن نشر الإعلامي اللبناني “إيلي باسيل”، خبر يفيد طلاقهما، عبر منشور عبر صفحته على إنستجرام.

حيث نشر باسيل صورة للثنائي وكتب معلقا: “أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه”… وتابع: “إن شاء لله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة الـ يقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى يدلعِك على صبرِك الجميل، صارلي أسبوعين ساكت ومتحمّل وقاعد جنب الحيطة لأسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة صغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها”.

يُشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما “جودي وريان”، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد. بينما هو لديه ولدان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما “ورد وفهد”.