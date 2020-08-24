شاركت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية “جويل مردينيان”، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها برفقة شقيقها الوحيد “جيورجيو”، أثناء تمضيتهما إجازتهما الصيفية معاً على سواحل مدينة كان الفرنسية. ورغم ان وجهه لم يظهر بشكل واضح خصوصاً أنه قام بتغطية عينيه بالنظارات الشمسية، إلا أن عدداً من المتابعين أبدوا إعجابهم بوسامة الشقيق.

وأرفقت مردينيان تلك الصورة بالتعليق، حيث كتبت:”هو مثل ابني المدلل اخوي بيدعمني بكل شي ملاكي الموهوب هو جيجي أخوي الوحيد .. الله يحميك”. وتفاعل متابعيها مع تلك الصورة التى حققت عشرات الآلاف من الأعجابات بعد ساعاتٍ قليلة من النشر.

في سياقٍ آخر، نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مؤخراً رسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن حزنها وغضبها بسبب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت، فكتبت تقول: “كل المسؤولين على الكارثة يلي دمرت بيروت وقتل وجرح الآلاف وشردت الناس وفقدوا يوم الرابع من اوغسطس، بدي ابعتلكم هاي الرسالة: معاد فينا نعيش بدون وجع، دموع، حزن، ما فيني عيش يوم عادي دون ما فكر بكل اللبنانيين يلي فقدوا كل شيء، معاد فيني اضحك دون الشعور بالذنب، معاد فيني الاستمتاع بنشر اللحظات الحلوة والصور والمناظر الطبيعية والتجارب دون ما حس إنها مش مناسبة. معاد فيني عيش حياة طبيعية عشان يلي عملتو أثر فينا كلنا”.

وتابعت:” نحنا يلي عايشين ببيروت و بشمال لبنان وجنوب لبنان واللبنانيين يلي بعيشو برة لبنان. كلنا مرتبطين ببعض عاطفياً ومش حنخذل حد أبداً. وحدتنا وتضامنا الأخير هو مصدر قوتنا لتحرير لبنان من الفساد وتحرير لبنان من نظام مش عادل”.

جويل هي خبيرة تجميل وإعلامية لبنانية تقدم “برنامج جويل” على قناة Mbc. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.