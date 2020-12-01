تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اللبنانية “ديانا حداد” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها الذي لفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وكتبت ديانا حداد في تعليقها على تلك الصورة، قائلة:”القلب الحنون”،وحصدت الصورة أكثر من 28 ألف إعجاب. كما أبدى المتابعون إعجابهم بوسامة شقيقها واعتبر بعضهم أنه أكثر جمالاً من شقيقته. يشار إلى أنّ لدى ديانا حداد 3 إخوة وأخت واحدة وهم لوليتا، داني، فادي وسمير.

في سياقٍ آخر، أشارت الفنانة ديانا حداد في لقاء أجري معها على شاشة تلفزيون دبي مؤخراً إلى أنها لا تظهر حالياً استعدادها لوجود رجل في حياتها مع التشديد على أنها لن تكرر حالياً تجربة الحياة الزوجية وأنها متفرغة حالياً لإبنتيها (ميرا وصوفي). كما أشارت بالقول:”بحب نفسي وهلق ما بدي حب، مش غلط، بس مالي مستعدة”.

وعلي الصعيد الفنى، صرّحت النجمة اللبنانية ديانا حداد، أنها حالياً في ورشة عمل لإطلاق أغنية عالمية، قائلة :” يشاركني فيها بعض الزملاء من العالم العربي، وهي أغنية متنوعة اللغات واللهجات، ويفترض أن نعمل عليها خلال الفترة المقبلة ونقوم بتصويرها جميعاً”.

كما أوضحت أنها أيضاً قد تصدر اغنية (سنغل) قبل نهاية العام 2020، قائلة :”لدي أغنيات قيد التجهيز، منها باللهجات اللبنانية والعراقية والخليجية، وطبعا توجد أغانٍ كلاسيكية أيضاً.