شقيق راشد الماجد يثير ضجة كبيرة.. شاهدوا هل يشبهه؟ ماذا عن صوته؟

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الإعلامي الكويتي حمد القلم مع يوسف الماجد، شقيق الفنان السعودي راشد الماجد.

وسأله عما إذا كان يتمتع بصوت جميل في الغناء مثل شقيقه، إلا أن الأخير نفى ذلك مشيراً إلا أن صوتيهما ربما يتشابهان أثناء الكلام.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 96 ألف مشاهدة.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على درجة الشبه بين الفنان وشقيقه وعلى المقارنة بينهما.

ويشار إلى أن المذيع نشر على حسابه على “تويتر” فيديو له برفقة الماجد. ووجه الأخير من خلاله تحية إلى جمهوره في الكويت وتعليقاً كتب: “كويتيين يسلم عليكم راشد”.

كما نشر صوراً أوضح من خلالها مناسبة اللقاء مع التعليق: “مع الحبايب في الرياض بإحتفالية توقيع راشدالماجدروتان. يقولون بدايتها ألبوم جديد وحفلات بالكويت ودبي والسعوديه بالدرب”.