تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة السورية “سلاف فواخرجي” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها “أشرف فواخرجي” الذي لفت الأنظار بوسامته، وبالتطابق الشكلي مع شقيقته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وأرفقت سلاف تلك الصورة مع شقيقها بالتعليق مهنئه إياه بعيد ميلاده، حيث قالت: “كل سنة وانت توأم روحي… ورفيق قلبي … والجبل اللي بيحميني وبيسندني…الله يحميك ويحمي عيلتك … أخي أشرف فواخرجي.. عيد ميلاد سعيد”، ولسلاف فواخرجي ثلاثة أخوة من أمها الأديبة ابتسام أديب هم: عمار معلا، والراحلتان منى ونهى معلا، إضافة إلى شقيقها من نفس الأم والأب هو أشرف فواخرجي.

وعلي الصعيد الفنى، نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو ترويجي لمشهد يجمعها بالنجم أيمن زيدان من مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” حيث ظهرت وهي تخاطب أيمن بالقول: ” لاقيلي حل .. طالعني من العتمة ” . ولاقى الفيديو الترويجي إعجاب عدد كبير من جمهور سلاف ومتابعيها والذين أكدوا انهم بانتظار المسلسل.

يشار إلى أن “مسلسل الكندوش” عمل بيئة شامية من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك في بطولته بالإضافة لأيمن وسلاف كل من كندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا وآخرين .

كما يعرض حالياً لسلاف مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز حيث يعد العمل من الأعمال المثيرة للجدل وتشارك بطولته مع مجموعة من النجوم هم مهيار خضور وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ووسيم الرحبي و آخرين .