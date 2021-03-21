تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة “شمة حمدان” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها “سعيد” في ظهور نادر له، والذي استطاع أن يلفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

ولاحظ الجمهور وعدد كبير من متابعين المطربة الإماراتية الشبه الواضح بينها وبين شقيقها، حيث لديهما نفس لون العين والشعر وملامح الوجه، وأشاروا إلي ذلك في تعليقاتهم علي تلك الصور.

في سياقٍ آخر، قررت النجمة شمة حمدان الرد على النقد الذي تعرضت له في الأيام الأخيرة بعد تداول صور لها بإطلالة رجالية صيفية، ففي بداية الفيديو أشارت شمة إلى أنها لا تحب التحدث إلى الجمهور باستمرار لكن هذه المرة الأمر أصبح مبالغ فيه بخاصة وأن مصممة أزياء انتقدت ستايل ملابسها والإطلالات التي تعتمد عليها.

شمة حمدان أوضحت في بداية الفيديو أن مصممة الأزياء التي انتقدت أسلوبها حاولت من قبل التعاون معها وتصميم أزياء لها تناسب الحفلات والأعراس وغيرها إلا أن الاتفاق لم يتم لذلك حاولت هذه المصممة تحقيق شهرة على حساب شمة من خلال انتقاد ملابسها وأزيائها.

وأضافت النجمة الإماراتية أن مصممة الأزياء التي لم تعلن عن اسمها انتقدت ملابسها وأصلها وعائلتها وهي أمور لا يحق لها التدخل فيها وقالت شمة حمدان: أنا كيفي، عندي أم، عندي أب وعندي أهل وهؤلاء الناس فقط يحق لهم يقولوا ألبس شي أو ما ألبس شي أما الناس الباقيين المفروض انتوا ما تتدخلوا في شي ما يخصكوا.

وكانت شمة حمدان قد نشرت صور من إطلالة رجالية صيفية جديدة عبارة عن قميص واسع باللون الزيتي وشورت بنفس اللون، كما ووجهت الفنانة الإماراتية رسالة شكر إلى Thalassophile حيث تعاونت معهم للحصول على هذه الإطلالة إلا أن الآراء انقسمت حيث أكد للبعض أن إطلالتها مميزة في حين أن الجمهور انتقد أسلوبها كالعادة واعتبروا أنها ذوقها يعتبر رجالي أكثر.