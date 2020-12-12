تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها “مارسيل الزغبي” الذي لفت الأنظار بوسامته، وبالتطابق الشكلي مع شقيقته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وأرفقت نوال الزغبي تلك الصورة مع شقيقها بالتعليق مهنئه إياه بعيد ميلاده، حيث قالت: “عيد ميلاد سعيد يا سندي”، يُشار إلي أن مارسيل الزغبي هو مدير أعمال شقيقته أيضاً وتجمعهما روابط محبه واخاء قوية جداً، ودائماً ماتقوم نوال الزغبي من وقت لآخر بمشاركة فيديوهات لـ”ديفا” وشقيقتها “آنجي”، إبنتى أخيها مارسيل حث تمرح معهما وتدللهما بكل حبٍ وعفوية.

في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها مع زينة رأس السنة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام. أعلنت من خلالها عن تجهيزها لاستقبال العام الجديد من بيروت، خلفها شجرة رأس السنة، وترتدي جاكيت جلد باللون الاسود، تاركة شعرها منسدلا علي كتفها، مع ميك اب هادئ و جميل باللون الوردي، وعلقت الزغبي علي الصورة قائلة : ” رأس السنة تقترب..ايمكنك الشعور بها ؟ “.

وعلي الصعيد الفنى، كانت النجمة نوال الزغبي قد شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”، قائلة: “عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة… بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد… وانا متحمسة اكتر منكن “.

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، و يضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء و الموزعين و الملحنين، منهم ” أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة “.