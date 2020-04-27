نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يدافع من خلاله عن الفنانة ” ياسمين صبري ” .

وذلك بعد موجة الانتقادات التي تتعرض لها خلال الفترة الأخيرة ومطالبة البعض بتوقفها عن التمثيل .

فكتب في منشوره قائلا : ” أنا حابب افهم الناس حاجة عن الهجوم على ياسمين صبري .. ياسمين صبري بلغه سوقنا اسمها ڤيديت .. والڤيديت في تاريخ السينما العالمية والعربية وحتي الهندية لازم ينطبق عليها مميزات معينة ” .

وتابع : ” يعني الرشاقة والجمال وطلة مميزة عن غيرها ووش تحبه وترتاح ليه عشان تأدي الأدوار الرومانسية وآخر شيء التمثيل .. لو رجعنا للزمن ورا شويا هنلاقي اكتر ڤيديدات السينما فيهم المميزات دي وتمثيلهم في الاول كان علي قدهم إلي أن ارتقي من كتر الشغل والأدوار المختلفة غير الشغل علي النفس ” .

وأضاف : ” أحب اقولكم إن الشغلانة دي كل ما تقف قدام كاميرا أكتر كل ما تتقل وتلمع وتبقي معلم في حتتك .. وبعدين الناس زعلانة ليه يكون عندنا ممثلات حلوين بدل العاهات اللي الواحد بيشوفها كل يوم .. طيب أنا هفكركوا قدام شوية ياسمين صبري القمر دي هتبقي نجمة مصر مع الوقت ” .

واختتم وائل عبد العزيز حديثه وقال : ” ومن الاخر كده للمنتقد طبعا ده شيء يرجعلك وحرية شخصية .. بس هيبقي شكلك وحش قوي لما ترجع تحبها قدام ويبان في عينيك ” .