خطفت الفنانة السورية شكران مرتجى الانظار بعد مشاركتها صور على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلالة جديدة لها ما جعل البعض يشبهها بمواطنتها الفنانة نسرين طافش.

ونشرت شكران مرتجى، عبر حسابها الشخصي في “انستغرام”، صورةً لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن التي اعتادت الظهور بها، حيث اعتمدت مكياجاً أبرز ملامحها، مع شعر مربوط باللون الأحمر، رافعةً يدها بعلامة النصر.

وكشفت عن أنَّها تنتصر على معاركها التي تخوضها بفضل وقوف الله معها، وأصدقائها أيضاً، حيث علَّقت على الصورة التي نشرتها قائلةً: “بالحب والمحبة اللذين رزقني الله بهما في قلبي وروحي، ورضا الله والوالدين، والعمل والأصدقاء الأوفياء ومحبتكم انتصر على معارك الحياة الكثيرة، والخيبات والأحلام المؤجَّلة والتي أحياناً تُسلب، قلبي صافِ لا أكره أحداً، أحزن أنقهر لكن أسامح، الحياة قصيرة كثيراً”.

وانهالت التعليقات على الصورة الجديدة لشكران مرتجي، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبَّر بعضهم عن حبّهم لها ولإطلالتها الجديدة، حيث شبّهوها بالفنانة نسرين طافش، وقالت إحدى المتابعات تعليقاً على الصورة: “تشبهين نسرين طافش”.

وعلَّقت شكران على ذلك، مؤكدة أنّ نسرين هي الأجمل، في ردٍّ أثار إعجاب جميع متابعيها الذين أشادوا بتواضعها.

كما تفاعل عدد من نجوم الفن مع صورة شكران، في مقدمتهم الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، التي قالت: “بتستاهلي كل شيء حلو مثلك”، والفنانة جومانا مراد، التي دوَّنت: “حبيبتي يسعد صباحك وقلبك الحلو”.