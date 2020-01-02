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شكران مرتجى تستقبل الـ 2020 بصورة مؤثرة مع والدتها

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shoukranmortaja21

شكران مرتجى

استقبلت الممثلة السورية شكران مرتجى عام 2020 بصورة ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها، وعلقت عليها عبر انستغرام قائلة: “غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي، لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي، 2020 كوني متل أمي حنونة بس، الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم”.

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غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي 🙏🏻 لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي ٢٠٢٠ كوني متل أمي حنونة بس الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم 🙏🏻

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