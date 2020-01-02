شكران مرتجى تستقبل الـ 2020 بصورة مؤثرة مع والدتها

استقبلت الممثلة السورية شكران مرتجى عام 2020 بصورة ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها، وعلقت عليها عبر انستغرام قائلة: “غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي، لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي، 2020 كوني متل أمي حنونة بس، الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي 🙏🏻 لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي ٢٠٢٠ كوني متل أمي حنونة بس الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم 🙏🏻