شكران مرتجى تستقبل الـ 2020 بصورة مؤثرة مع والدتها

استقبلت الممثلة السورية شكران مرتجى عام 2020 بصورة ظهرت فيها وهي تحتضن والدتها، وعلقت عليها عبر انستغرام قائلة: “غمضت عيوني وحضنتها وقلتلها عبيني محبة يا أمي، لأقدر كمل لأعطي ياحنونتي، 2020 كوني متل أمي حنونة بس، الله يخليلي ياها ويخليلكم اللي بتحبوهم”.