في تصريحات للفنانة المصرية ” شمس البارودي ” لجريدة الوطن كشفت من خلالها عن أسباب اتخاذها لقرار اعتزال الفن والتمثيل منذ عام 1982 .

فقالت شمس البارودي أنها كانت تستعد لتصوير فيلم جديد من إنتاج شركة زوجها الفنان ” حسن يوسف ” حيث سافرت إلي باريس برفقة زوجها واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية هناك .

وقبل بدء التصوير اتجهت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مع والدها .. وتابعت متحدثة عن تفاصيل ماحدث معها : ” وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدي وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وهناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ ” .

وأضافت : ” فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد ووجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يحدث لي .. تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس) وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها ده ربنا فتح عليها) ولم أعي معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها ” .

واستكملت شمس البارودي : ” اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي .. وحينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب .. أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني ” .