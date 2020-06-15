انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارا حول عودة الفنانة المصرية ” شمس البارودي ” للتمثيل مرة أخرى وذلك لبطولة عمل درامي يحكي سيرتها الذاتية .

لتخرج شمس البارودي بتصريحات صحفية لها لنفي هذا الأمر وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة وتؤكد على عدم عودتها للتمثيل من جديد .

فقالت : ” أنا معرفش أمثل تاني وبستغرب لما بشوف زوجي حسن يوسف وإبني عمر بيمثلوا وحتي بستغرب لما بشوف نفسي زمان وأنا بمثل لإني نسيت التمثيل ” .

وتابعت : ” أنا بعتبر التمثيل نوع من إتقان الكذب وهذا ليس ذما أو طعنا في التمثيل .. فسيدنا يوسف كذب على إخوته ليعلمهم عندما قال إن صواع الملك سرق .. فإتقان التقمص والتمثيل نوع من المهارة لا أجيدها الآن وأكتفي حاليا بأن أعيش في سكينة وهدوء مع عباداتي وأسرتي ” .

وحول ما تردد عن تجسيد سيرة حياتها علقت شمس البارودي على ذلك قائلة : ” لا أقبل أن يجسد أحد قصة حياتي وأوصيت أبنائي أن يقاضوا أي شخص يقدم على هذا العمل .. ولكن يمكن أن أوافق على أن يتم تجسيد سيرتي بصوتي فقط وبصور من حياتي وعائلتي في الأفلام الوثائقية ” .

وأضافت إنه في حال وافقت على ذلك فإن ” ناريمان ” إبنتها هي الوحيدة القادرة على تجسيد شخصيتها .. كما أن ناريمان تهوى التمثيل وتمثل بفرق الهواة بعض المسرحيات الشكسبيرية في لندن .