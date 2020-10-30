شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على انستغرام صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال جذابة وناعمة،

وعلقت شمس الكويتية على صورتها كاتبة: ‏”‏ ‫انا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع انا عندي انفصام في الشخصية و هجنن أمه…‬ #شيزوفرينيا #شمس_الكويتيه”.

وكانت شمس الكويتية قد أطلت مؤخرا في حلقة جريئة من برنامج قعدة رجالة بموسمه الثالث حيث أطلقت عدداً من التصريحات الصادمة حول التحرش، ودافعت عن النساء اللواتي يتم التحرش بهن، كما دافعت أيضًا عن الرجال الذين يواجهون اتهامات بأنهم متحرشون، وهم لم يفعلوا شيئًا سوى التغزّل.

وقالت شمس إنها لا تعتبر كلمة المجاملة، أو المعاكسة الأنيقة، أو الغزل تحرشاً، وعلى العكس يسعدها جداً سماع هذه الكلمات، موضحة أن المرأة التي تملك الثقة في جمالها، وتتزين لنفسها، ستسعد إذا سمعت هذه الكلمات، وأن المرأة التي تعتبر ذلك تحرشاً لديها نقص.

وأوضحت الفنانة الكويتية بأنها لم تفكر يوما من منطلق المتحرش نظراً لان موقفها منه هو قضية أخلاقيات وشرف، وروت أنها في احدى المرات تغزلت برجل وأنها لم تعتبر ذلك أزمة أو تقليل من شأنها.