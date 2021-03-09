احتفلت الفنانة شمس الكويتية على طريقتها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف أمس الاثنين الثامن من مارس حيث شاركت عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها لانتقادات واسعة،

فقد نشرت شمس الكويتية مجموعة من الصور في حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام، وعلقت عليها بكلمات احتفلت بها باليوم العالمي للمرأة.

وظهرت شمس الكويتية في إطلالتها مرتدية فستان أسود قصير، مكشوف من الصدر، وبأكمام مصنوعة من التل، وعلقت عليها كاتبة: “يوم_المرأة_العالمي كل عام وانتن محد قادر عليكن غير القادر امهات_السحورة”.

إطلالة الفنانة شمس عرضتها لانتقادات واسعة، خاصة وأنها الإطلالة التي احتفلت بها باليوم العالمي للمرأة حيث اعتبر متابعوها أن الفانة الكويتية تتعمد إثار الجدل بإطلالة جريئة، وأنها “تسيء للمرأة العربية بجرأة مبالغ فيها”، بحسب ما كُتب في بعض التعليقات.

ومن بين التعليقات التي عبرت عن غضب متابعيها من إطلالة شمس الكويتية: “بعتقد إنه الإطلالات لابد تناسب المرأةالعربية لكن هذه تسيء إليها”، “ليش بقيتي جريئة بزيادة يا شمس”.

إلا أن تعليقات أخرى عبرت عن إعجاب متابعيها ومنها: “روعه فستانك ماشالله تبارك الله”، “ملكة جمال العرب”، “إطلالاتك تجنن يا عظيمة”.