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شمس الكويتية بالمقلوب.. ومن غير كورونا!

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شمس الكويتية بالمقلوب

شمس الكويتية بالمقلوب

روجت الفنانة شمس الكويتية لاغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “شيزوفرينيا” على طريقتها الخاصة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت شمس الكويتية صورة جديدة لها بالمقلوب وعلقت كاتبة: “شيزوفرينيا إسأل كل شي معكوس كل شي مقلوب اللالبوم المصري فعلاً مفاجأة سنافري وحشتوني 😘😘😘😘😘 من غير كورونا”.

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#شيزوفرينيا #إسأل كل شي معكوس كل شي #مقلوب #اللالبوم_المصري #guroProduction #فعلاً_مفاجأة سنافري وحشتوني 😘😘😘😘😘 من غير كورونا 👡👡

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يذكر أن أغنية “شيزوفرينيا”، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان محمد عبد العظيم، ومن المقرر عرضها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

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