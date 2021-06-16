ردت الفنانة ​شمس الكويتية​ بقوة وجرأة على موجة من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالاتها المثيرة.

وعلقت شمس في مقطع فيديو بصفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي فقالت :”انا لابسة لنفسي انا احب البس ما مستور انا احب البس من غير هدوم انا احب امشي كده”.

وتابعت شمس: “اذا بتفكر اني بغريك فأنا مو شايفتك ولا اعرفك عشان اغريك وبعدين تلاقيك انت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش اغريك اصلا”.

وأصافت شمس الكويتية :”لو بغري اغري حد حلو اغري حد يسوى العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر واسطول طيارات واسم مولع الدنيا”.





