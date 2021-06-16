ردت الفنانة شمس الكويتية بقوة وجرأة على موجة من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالاتها المثيرة.
وعلقت شمس في مقطع فيديو بصفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي فقالت :”انا لابسة لنفسي انا احب البس ما مستور انا احب البس من غير هدوم انا احب امشي كده”.
وتابعت شمس: “اذا بتفكر اني بغريك فأنا مو شايفتك ولا اعرفك عشان اغريك وبعدين تلاقيك انت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش اغريك اصلا”.
وأصافت شمس الكويتية :”لو بغري اغري حد حلو اغري حد يسوى العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر واسطول طيارات واسم مولع الدنيا”.
ردت الفنانة شمس الكويتية بقوة وجرأة على موجة من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالاتها المثيرة.