أبدت الفنانة ​شمس الكويتية​ إعجابها بصورة نشرتها الممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة :”قمر”.

وكانت ليليا ظهرت في الصورة جالسة على كنبة مرتدية فستاناً قصيراً أظهر جمال ساقيها وحذاء بكعب عال والتقطت الصورة بوضعية جانبية،

كما جاء اختيار لون الفستان موفقاً كما قماشه المخرم إذ اختارت ليليا اللون الأصفر المائل إلى الخردلي الذي لاءمها وعلقت على الصورة :”في خيالي ألف مرّه ألتقيك”.

وتتواجد ليلا الأطرش حالياً في دبي بالإمارات العربية المتحدة لقضاء إجازة ونقاهة وراحة، بعد شفائها من فيروس كورونا،