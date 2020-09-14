تخوض الفنانة شمس الكويتية تجربة غنائية جديدة من خلال أغنية تنتمي إلى عالم المهرجانات الشعبية المصرية، بعنوان “كهربا الفولت العالي وصل”، وهي أول اغنية من الألبوم الجديد شيزوفرينيا.

شمس طرحت البرومو الأول للأغنية عبر حسابها بموقع إنستقرام، مع الإشارة لتعاونها مع مصطفى وفقي من شركة هوت لاين صانعة المهرجان الشهير “عايم في بحر الغدر”، وقالت أن الأغنية هي الأولى من ألبوم ” شيزوفرينيا” ثاني ألبوم لها باللهجة المصرية بعد البومها شمس مصري في 2007.

ألبوم شيزوفرينيا يضم 14 أغنية تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين مثل أيمن بهجت قمر وخالد عز، وسوف تطلق أغنيات الألبوم بطريقة سينجل عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب تباعا خلال الأسابيع القادمة.

وسبق ان أكدت شمس إنها اختارت أغنية “شيزوفرينا” عنوانا لألبومها الجديد، لأنها الأقرب للتعبير عنها، واعترفت بإصابتها بالانفصام فى الشخصية وقالت إنها سعيدة بهذا الامر وتتعامل معه دون ازعاج. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي