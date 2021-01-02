أدلت الفنانة ” شمس الكويتية ” بتصريحات لها في أحد اللقاءات التليفزيونية حول إعجابها بولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” وبالإنجازات التي قام بها للمملكة العربية السعودية .

وطالبت شمس الكويتية السعوديين بعمل تماثيل له من الذهب والألماس والزمرد تقديراً لجهوده في نقل المملكة إلى مزيد من التقدم وإنقاذها من ملايين من الأشخاص .

فقالت : ” وجود محمد بن سلمان السعوديون لازم يسوون تماثيل من مذهب من ألماس من زمرد من ياقوت لمحمد بن سلمان لأن هذا البني آدم أخد المملكة من إلى .. أنقذ شعب من ملايين من الأشخاص واللي قاعد يعمله أكبر من عمره وأكبر من قدرته كشاب ومن شباب كتير اتوفرلهم اللي اتوفرله ” .

وتابعت شمس : ” أنا أدين شخصيا لمحمد بن سلمان بعمري على اللي سواه مش بس للمملكة للإسلام نفسه بإنه يظهر الصورة السمحة للإسلام وصورة المساواة بين المرأة والرجل .. الحقوق المدنية وعدم التطرف بتقبل الآخر .. هو سوى مجهود فردي شخصي ينسب له ” .