نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تهاجم من خلالها السياسيين والطبقة الحاكمة في لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي .

حيث اتهمتهم بالسرقة وكونهم السبب وراء الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه لبنان .. وطالبت من الشعب اللبناني الوقوف ضدهم والعمل على طردهم من مناصبهم .

فكتبت قائلة : ” لبنان يعاني من زنا المحارم لأن كل زعمائه اغتصبوه .. عار عليكم يا لبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم .. شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي .. جاهدوا لطردهم كلهم ما عندكم شي تخسروه ” .

وفي تغريدة أخرى هاجمت شمس الكويتية كل من تنمّر وسخر من الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” بعد انفجار مرفأ بيروت واصفين إياه ب ” النحس ” بعد إطلالة له عبر بها عن حبه للبنان وبعدها حدث الانفجار .

وقالت شمس : ” ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان ويتحكمون فيهم وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي ” .

وتابعت : ” والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط واللي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم ” .

لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه !!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم !! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي !! #جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه #انفجار_المرفأ #انفجار_بيروت — SHAMS (@shamsofficial) August 5, 2020