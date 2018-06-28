شمس تصف الفنانين بالمنافقين بعد قرار السماح للمرأة السعودية للقيادة.. فمن قصدت؟

بعد صدور قرار السماح للمرأة بالقيادة في السعودية وموجة التهنئة من الفنانين رأت الفنانة ​شمس الكويتية​ ان كل الذين استغلوا هذا الموضوع للتوجه بكلام جميل للسعوديين ليسوا الا منافقين واكدت ان الناس ليسوا اغبياء لكي يصدقوا هذه التصريحات لافتة ان كل هؤلاء لم يتكلموا عن هذه القضية في الماصي فلماذا صمتوا كل هذه الفترة فهي كانت قد قدمت اغنية في الماضي بعنوان “من حقنا نسوق” الا انها تعرضت بعدها لهجوم عنيف وكلام قاس كما رفعت عدة دعاوى قضائية في حقها وقتها.

وأشارت إلى أن الموضوع هو استحقاق بالفعل فهناك العديد من النساء السعوديات اللواتي تعرضن لمتاعب ومشاكل وتحرش من السائقين بسبب عدم السماح لهن بالقيادة ولم يتم دعمهن في وقتها.