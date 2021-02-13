نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ترويجا لاغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خط احمر”.

وظهرت شمس في الصورة وهي تحمل مسدسا وتصوبه على نفسها وعلقت كاتبة: “قريبا اغنية خط احمر من كلمات المبدع مراد ترك والحان الملحن الرائع النجم قصي عيسى وتوزيع اخوي وصديقي محمود الغياث”.

بدورها اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة شمس الكويتية وعلقت “جان زين والله”.

كما كشفت مي العيدان حقيقة عملها مديرة اعمال لشمس وذلك ردا على احد متابعيها بالقول “يخسى انا ما اشتغل عند احد كنّا صديقات للاسف والله فكني امي الله يرحمها ماكانت راضيه بعلاقتي فيها”.