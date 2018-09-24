شمس عن الشواذ: لم يرتكب الخطيئة على سريري.. و90% من الرجال “شباشب”..وتزوجت 575 ألف مرة

المطربة شمس مطربة كويتية لها جمهورها الواسع ولكنها فاجأت الجميع بما قالته في آخر ظهور إعلامي لها أوضحت فيه حقيقة رأيها وشعورها تجاه الرجال بشكل حاد كما وصفه البعض

قالت شمس أن الحوارات التي تدور بين الرجال وبعضهم “تصيبها بالغثيان” فهم يتحدثون ويتناقشون في مواضيع لا تليق بهم على حد قولها.

وأضافت شمس كذلك أنها ترى أن الرجال بوصف الرجولة حقا قد انقرضوا وأن 90% من الذكور حاليا “شباشب”

وأكدت كذلك أنها بعد أن مرت بتجربتين للزواج فإنها لن تتزوج من العالم العربي مرة أخرى.



فرغم كونها امرأة كويتية إلا أنها ترى أن القوانين المدنية الأجنبية تحفظ للمرأة حقوقها بشكل أفضلظ.

وانتقدت شمس الشعوب العربية قائلة أنهم صاروا شعوبا افتراضية تعيش على مواقع التواصل فقط ولا تهتم بالحياة حقا ولا تسعى للتطور في شيء.



أما أكثر ما يزعجها في المجتمع الخليجي هو إطلاق الأحكام المسبقة على أي أحد والتدخل في الحريات الشخصية وانتقاد الأفعال الفردية بشكل لاذع من قبل الجميع

وهي ترى أنها متحررة في ما يخص ملابسها وأنها ترتدي دوما ما يعجبها وليس ما يعجب الناس، لذا هي لا تحب من يطلقون الأحكام على المظهر الخارجي دون علم.