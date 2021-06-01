أعلنت الشاعرة العراقية شهد الشمري خبر حملها بطفلها الأول بعد 3 أشهر من حفل الزفاف لذي تصدر حديث الجمهور وقتها.

شهد أقامت هي وزوجها فهد زيد حفلة لمعرفة جنس الجنين، وكانت علامات الحمل بالأشهر الأخيرة واضحة على جسدها. الطفل المنتظر تبين أنه فتاة، ورقصت الحامل بطريقة غريبة أثارت سخرية الجمهور الذي علق بـ “خضت الطفل خض”.

ونشرت شهد الشمري تلك الصور عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وعلقت: “شكراً لكلامكم الحلو ولمحبتكم.. ربي يرزقكم أضعاف سعادتي، وأتمنى يارب يجمع كل اتنين يحبون بعض ويعيشون أجمل أيام حياتهم”، ثم نشرت مجموعة صور أخرى وأرفقتها بأبيات شعر.

وقد نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للشمري ظهرت فيه أثناء رقضها وعلقت عليه كاتبة: “يا اخي شهد الشمري فرفوشه ابي وحده مثلها اتصير صديقتي ”.

وكانت قد دخلت الشاعرة شهد الشمري القفص الذهبي، في منتصف فبراير/شباط الماضي، وتحديداً بعد مرور 8 أشهر على عقد قرانها على مواطنها فهد زيد، حيث أقيم حفل زفافهما حينها، في القاعة الملكية بنادي الصيد في العاصمة العراقية بغداد، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.