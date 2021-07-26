وضعت الشاعرة العراقية شهد الشمري طفلتها الاولى والتي اطلقت عليها اسم “ناي” كما كشف زوجها فهد زيد عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فهد زيد، صورة له وهو يحمل طفلته بعد ولادتها، وعلق عليها كاتبا: “هذه اول مره المس و استشعر الفرح بين يدي انتى اجمل اضافة لعالمي أبنتي ( ناي ) ,”.

كما تداولت حسابات على موقع انستغرام مقطع فيديو للحظات الاولى بعد ولادة الطفلة.

كانت قد دخلت الشاعرة شهد الشمري القفص الذهبي، في منتصف فبراير/شباط الماضي، وتحديداً بعد مرور 8 أشهر على عقد قرانها على مواطنها فهد زيد، حيث أقيم حفل زفافهما حينها، في القاعة الملكية بنادي الصيد في العاصمة العراقية بغداد، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.