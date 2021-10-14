نشرت الفنانة ” شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ذكرى رحيل زوجها الفنان ” محمود ياسين ” التي توافق اليوم الرابع عشر من أكتوبر .

وأعربت شهيرة في منشورها عن إفتقادها للفنان الراحل محمود ياسين فكتبت في منشورها بكلمات مؤثرة : ” اليوم تمر سنة بدونك .. مش هقول الذكري السنويه الأولي الكلمة اللي بتتقال دي .. أصل مش عارفة السنوية بتاعة إيه ؟ ” .

وتابعت : ” ليه هو أنت فين ؟ يعني أنت مش موجود بجد ؟ يعني أنا مش هشوفك تاني ؟ لأ بجد والله ؟ يعني أنت في حتة تانية خالص صعب الرجوع منها ؟ .. طب أنا عايشة وبتعامل علي إنك موجود عادي ” .

وأضافت الفنانة شهيرة : ” كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعة ما مشيت .. القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود والفراغ الإنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر ” .

واختتمت منشورها بالدعاء قائلة : ” يارب أنت الونيس وأنت الجليس فكن معي وأعني علي فقد الحبيب ولاحول ولا قوة إلا بك .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .