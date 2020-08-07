أثارت الفنانة المصرية شهيرة قلق جمهورها ومحبيها بعد حديثها عن معاناتها من حالية نفسية سيئة في الفترة الاخيرة وخوفها ان تكون في بداية حالة اكتئاب.

فقد كتبت شهيرة عبر حسابها على الفايسبوك: “مش عارفه ليه بقي عندي بلاده يعني تناحه من ناحيه الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزه اشوف خلقه حد داهيه لكون داخله علي حاله نفسيه مش عايزه أفسر في وشكم وأقول أكتئاب يارب لأ لأ استرها معايا يارب ياكريم أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ⚘⚘ بصوا بقي لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا”.

مش عارفه ليه بقي عندي بلاده يعني تناحه من ناحيه الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزه اشوف خلقه حد داهيه… Posted by Shahira Hamdy on Thursday, August 6, 2020

كانت الفنانة شهيرة قد كشفت مؤخرا تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، موضحة أنه لا يتحسن، وكل أمنياتها ألا تسوء الحالة لما هو أصعب من ذلك.

أضافت شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أن مرضه لا علاج له، لذلك لا تملك من الأمر شيء سوى الدعاء، قائلة: “الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفه هنعمل ايه، الواحد بيقول يارب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه”.