أجرت الفنانة ” شهيرة ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان ” محمود ياسين ” .

فأشارت شهيرة إلى أن حالته الصحية لا تتحسن ولكنها استقرت بشكل طفيف في الفترة الماضية وأن مرضه لا علاج له والذي يعاني منه منذ 8 سنوات ولم تكشف عن ماهيته .

وتابعت : ” ربنا موجود ويشفي كل مريض .. أنا ملازماه على طول وباستمرار مش بسيبه أبدا واتمني من الله أن حالته الصحية تفضل وتثبت على كده ومتتدهورش ويفضل حسه في الدنيا ” .

وأكدت شهيرة على أنها منعت الزيارة تماما عن المنزل بسبب فيروس كورونا وذلك لمدة 5 أشهر حتى إنها رفضت دخول نجلها ” عمرو ” إلى المنزل ومن كان يريد رؤيته كانت تسمح له من بعيد فقط .

وأضافت أنها تحاول تنشيط ذاكرته باستمرار وسؤاله عن الفنانين الذين يراهم على شاشة التليفزيون مؤكدة أنه لا يعرف بوفاة أي من أصدقائه الفنانين الذين رحلوا خلال السنوات الماضية .

حيث كانت آخر جنازة حضرها للفنان الراحل ” نور الشريف ” .. ولا يوجد لديه علم بوفاة كلا من الفنانين ” محمود عبد العزيز ” أو ” نادية لطفي ” أو ” فاروق الفيشاوي ” .

وقالت : ” محمود كلم رجاء الجداوي قبل وفاتها وعرفها وكانت مبسوطة جدا أنها كلمته ” .