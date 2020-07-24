شاركت الفنانة القديرة شهيرة متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمعها بالفنانتين الكبيرتين ماجدة ونجوى فؤاد.

، وعلقت شهيرة على الصورة كاتبة: “وأنا بدعبس كدة لقيت نفسى فى وسط الزمن الجميل، فعلا أجمل من زمانا، حبيت الصورة ولقيت نفسى بنزلها لكم.. مدام ماجدة نجمتى المفضلة ومدام نجوى”.

يذكر أن شهيرة كانت قد اعتزلت الفن عام 1992 وارتدت الحجاب، وعادت من جديد من خلال تقديم البرامج عبر قناة اقرأ عام 1996 أما ماجدة الصباحى فقد توفيت في يناير الماضى عن عمر 89 عاما، بعد غياب طويل عن السينما فيما اعتزلت الفنانة نجوى فؤاد الرقص عام 1998.