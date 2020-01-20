شهيرة تنهي الجدل وتظهر بدون حجاب في عزاء الفنانة ماجدة

أنهت الفنانة الكبيرة شهيرة الجدل الذي أثير منذ فترة حول خلعها الحجاب من عدمه بعد أن ظهرت في أكير من مناسبة بإطلالات مختلفة ما بين ظهورها بالحجاب وخلعها له، لتظهر في عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي بدون حجاب واكتفت بوضع إيشارب خفيف على رأسها دون أن تداري شعرها الذي بدا يشكل كامل.

وجلست شهيرة بجوار الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة طوال فترة العزاء.



كانت أنباء قد ترددت عن أن شهيرة تفكر جدياً في العودة إلى الفن مرة أخرى وان خطوة خلعها الحجاب ما هي إلا توطئة لعودتها إلى الفن مرة أخرى، إلا أن ابنتها رانيا محمود ياسين نفت تماماُ فكرة عودة والدتها إلى الفن من جديد، كما دافع زوج ابنتها الفنان محمد رياض عن خلعها الحجاب بمنشور على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” أعلن فيه أن مسألة ارتداء أو خلع والدة زوجته للحجاب حرية شخصية لها ولا يملك أحد أن يحاسبها عليها.