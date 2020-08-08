نشرت الفنانة المصرية “شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن مرورها بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة .

فكتبت في منشورها قائلة : ” مش عارفه ليه بقي عندي بلادة يعني تناحة من ناحية الكل .. لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب .. مش عايزة أشوف خلقة حد ” .

وتابعت : ” داهية لا أكون داخلة علي حالة نفسية مش عايزة أفسر في وشكم وأقول إكتئاب .. يارب لأ لأ استرها معايا يارب يا كريم .. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. بصوا بقي لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا ” .