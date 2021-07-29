شاركت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور جديدة لها ارتدت فيها قطعتين من الملابس مؤلفتين من توب مربوطة كشفت عن جزء من بطنها وشورت قصيراً.

وجاءت إطلالة دنيا بطمة الجديدة، والتي نشرت صورها عبر حسابها على انستغرام، بألوان مزركشة غلب عليها اللونان الأخضر والأزرق.

ولوحظ أن وجه دنيا بدا منتفخاً أكثر من العادة ما أثار الشكوك حول خضوعها لحقن البوتوكس.

واستعرضت دنيا أيضاً أكسسواراتها وساعتها في صورة أخرى وخواتمها، وقد منعت دنيا خاصية التعليقات على الصور تداركا لما يمكن أن تتعرض له من الانتقادات بسبب ملابسها الجريئة.

وكانت دنيا بطمة قد شاركت قبل ذلك مجموعة صور أطلت فيها بفستان صيفي أزرق قصير ما عرضها لانتقادات من بعض متابعيها.