نعت الفنانة الكويتية شوق الهادي طليقها الشاب الكويتي بدر الماص الذي وافته المنية اثر حادث مروري في امريكا.

ونشرت شوق الهادي صورة عبر حسابها على انستغرام كتبت فيها: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. انتقل الى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من امريكا”.

وقد تلقت شوق الهادي العزاء من متابعيها كما دعوا له بالرحمة فيما تساءل اخرون عن سبب الوفاة.

يذكر أن المرحوم بدر الماص دخل في خلافات حادة مع زوجته السابقة شوق الهادي بعد انفصالها عنه وتصريحاتها المهاجمة انه يعتدي عليها بالضرب ويوجه لها الاهانات ولذلك انفصلت عنه.