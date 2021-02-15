اختار النجم الكندي “شون مينديز” ان يعبر عن حبه لحبيبته المغنية الأمريكية “كاميلا كابيو” بمناسبة الحب على طريقته الخاصة.

وظهر مينديز في الصورة، التي نشرها عر حسابه على انستغرام، وهي يمسك قدم كابيلو ويقبلها وعلق كاتبا: “أقبل قدمك لأني أحبك”.

اما كاميلا كابيلو فقد نشرت بدورها صورة تجمعها بـ شون مانديز وهما يتبادلان القبل وعلقت كاتبة “يوم صداقة وحب سعيد”.

الجدير بالذكر أن علاقة مينديز وكابيلو بدأت بعد تعاونهما في أغنتيهما الجديدة “Senorita” التي اتخذت طابعًا رومانسيًا وحميميًا، وانفصال “كاميلا” عن حبيبها الإنجليزي “ماثيو هاسي” بعد علاقة دامت عامًا ونصف العام.