من الصعب أن يرد اسم شويكار دون أن يخطر على البال فؤاد المهندس، فهي نصفه الثاني الذي لم ينه الطلاق قصة حب استمرت لأكثر من 20 عاما هي عمر زواجهما.

بدأت القصة عندما وافق المهندس على أن يكون بديلا للسيد بدير في مسرحية “السكرتير الفني”، وكانت البطلة أمامه شويكار، وهو أول عمل يقوم ببطولته والإخراج الأول لعبد المنعم مدبولي، وفي أول يوم من البروفات أٌعجبت به، وطلبت منه أن يوقع لها أوتوجراف، وعندما سألها عن السبب أكدت أنها معجبة بطريقته في الاندماج والعمل، ووقع لها.

وأثناء عرض مسرحية “أنا وهو وهي”، خرج المهندس لأول مرة عن النص وهمس في أذن شويكار، يروي المهندس في برنامج “ساعة صفا” أن علاقتهما ازدادت بعد هذا العمل وأصبحا مقربين إلى أن جاء وقت تقديم مسرحية “أنا وهو وهي”، ورشحها الفنان عبد المنعم مدبولي، ووافق على الفور وتابع: هناك مشهداً في مسرحية “أنا وهو وهي” ننام ونلعب بأرجلنا، وكان وصل الحب لأقصاه في صمت، ولم نعترف به سواء بالنظرات، وأثناء المشهد قلت لها: “تتجوزيني يا شابة”، لترد عليّ: “يا سلام بتقولها دلوقت”.

وتروي شويكار في برنامج “ضيفنا الليلة” من تقديم سامية الإتربي، عن يوم زواجها: “بعدما طلب مني الزواج كنا نصور وقتها فيلم (هارب من الزواج) صباحا وليلا نتقابل في عرض (أنا وهو وهي)، وفي الصباح كان هناك مشهدا يجمعني به وأنا ارتدي فستان الزفاف، وفي حوار جانبي بين المهندس ومخرج العمل حسن الصيفي، أخبره أنه يريد الزواج مني، وانتهينا من التصوير في الثانية صباحا، وذهبت أنا والمهندس وزهرة العلا وحسن الصيفي وشقيقه للبحث عن مأذون، وأيقذنا واحدا في الرابعة صباحا، وتزوجت بنفس الفستان الذي ظهرت به في الفيلم، في نوفمبر 1963”.

استمر الزواج قرابة الـ20 عاماً ولكن الحب لم ينته، وعن ذلك تحدث محمد فؤاد المهندس كاشفا أنه لبعد موت والده فهو لم يعرف سبب الطلاق، وأن الراحل كان يحب تناول الطعام من يديها.

لكن يمكننا التكهن قليلا حول سبب الانفصال من خلال لقاء قديم لشويكار، قالت فيه: “هو ممتاز كزوج ورجل مصلي ويعرف ربنا، لكنه عصبي ولا يحب الاختلاط ولا يحب السهر ويكره الإضاءة القليلة، ويكره المزيكا العالية، ويغار عليّ من معجبي، لكن محاسنه تطغى على عيوبه”.

يذكر أن شويكار رحلت عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على فايسوبك، كاتبة: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان