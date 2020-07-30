أثارت الفنانة اللبنانية شيراز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح لها أبدت فيه رأيها بأغنية “صاحبة رأي” لمواطنتها الفنانة اليسا.

فقد قالت شيراز، خلال مداخلة مصوّرة في برنامج “ضيف اليوم” عبر شاشة تلفزيون “الجديد”، عن رأيها بالاغنية قائلة ان فريق العمل يضم “شباب كثير شاطرين” غير انها كمستمعة انزعجت من “النوتات العالية” وتابعت “في ازعاج يعني ما انبسطت اسمع الطبقات العالية في الاغنية” ثم استطردت “لكن لا شك ان العمل حلو وموسيقته كثير حلوة”.

وقد اثار تصريح شيراز موجة من الغضب من جمهور اليسا حيث تساءل كثيرين عن من تكون “شيراز” كفنانة حتى تعطي رأيها بأغنية لنجمة بحجم اليسا.