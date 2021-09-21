كشفت الفنانة المصرية المقيمة في لبنان شيرين أبو العز، تفاصيل ما حدث في مشاجرة نجل المخرج طارق العريان مع مجموعة من الشباب في أحد الملاهي الليلية.

ونفت شيرين أبو العز في تصريحات صحافية ان يكون نجل طارق العريان قد اعتدى عليها بالضرب قائلة: “كل الكلام اللي تم تداوله على السوشال ميديا خطأ، عمر ما ضربنيش بالقلم، الحكاية من البداية حصلت كنت سهرانة مع صحابي في مكان وقابلت عمر بالصدفة قربت عشان أسلم عليه لأني أعرفه وتربطنا صداقة عمل سوا كانت معاه بنت شدته، وكل الناس في المكان خدت بالها، رحت رجعت على الطاولة تاني وكان قاعد على الطاولة جنبنا عمر والبنت اللي معاه وشنا في وش بعض”.

وتابعت الفنانة المصرية: “البنت اللي مع عمر فضلت تعمل حركات استفزازية وكلام ما يتقالش، فقام أحد الأشخاص من أصدقائي للبنت، وقالها كفاية الناس كلها بتبص علينا، شيرين معملتش حاجة لكل ده قعدت تزعق له، جه عمر وكان بره وفضل يزعق في الشاب بدل ما يعرف المشكلة اتخنقوا سوا، عمر ضربني بجردل الثلج على جسمي وطول الخناقة فضلت قاعدة على الكرسي وصحابي دافعوا عني، جه عمر عايز يمشي من المكان طلع على ترابيزة وبينط رجله اتكسرت، ومحدش لمسه، والخناقة كلها بسبب اسما سليمان هي اللي كانت مع عمر وبدأت الخناقة مش أنا سبب الخناقة وده بالضبط اللي حصل في الخناقة”.

بدوره صرح عمر العريان نجل المخرج طارق العريان أيضًا عن كواليس مشاجرته في لبنان وإجرائه عمليات جراحية لوسائل إعلام محلية، قائلا: ”أنا قومت بالسلامة الحمد لله، وأجريت عمليات جراحية في يدي وقدمي بسبب بعض الكسور”.

وأضاف: “حصلت مشكلة كبيرة جداً في لبنان والواحد اتظلم فيها جامد، والناس افتروا علينا أنا مضربتش حد بالقلم”.

ويمكث عمر العريان حاليا في أحدى المستشفيات في لبنان، حيث يجهز أوراق سفره للعودة إلى مصر بعد يومين.

وكان عمر الابن الاكبر لطارق العريان، تعرض لاصابات بالغة بسبب خناقة واشتباكات بالايدي مع عدد من الشبان اللبنانيين، اثناء تواجدهم في ملهى ليلي، بسبب حدوث شجار بين حبيبة عمر العريان والممثلة شيرين أبو العز ، ليقوم الشباب المتواجدون بالتعدي بالضرب على عمر ابن طارق العريان، ما استدعى إجراء 3 عمليات جراحية في قدمه ويده بسبب الجروح، كما استمعت الشرطة إلى اقوال شهود الواقعة، وما يزال التحقيق جارٍ في ملابسات الواقعة .