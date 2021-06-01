وجّهت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ التهنئة لزوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​ بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر صورة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها برفقته،

وعلّقت شيرين على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تويتر بالقول: “كل سنة و انت طيب يا حبيبي، و كل سنة و انت اماني و سندي ونجاحي و جاهي و مالي… بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي”.

كل سنة و انت طيب يا حبيبي، و كل سنة و انت اماني و سندي ونجاحي و جاهي و مالي… بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي pic.twitter.com/gXZQvtg70K — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 31, 2021

وقد لقيت الصورة تفاعلا واسعا من متابعي شيرين الذي شادوا برومانسيتها متمنين لها ولزوجها السعادة الدائمة.

وكانت علقت شيرين عبد الوهاب على غناء الفنانة اللبنانية إليسا لأغنيتها “مشاعر” ضمن برنامج “أغاني من حياتي” الذي عرض قبل ايام وكتبت على صفحتها: حبيبتي اليسا، غنائك لمشاعر بكل الاحاسيس الصادقة دي اكدلي انك قد ايه بتحبي و تقدري الفنهذا وردت إليسا على اشادة زميلتها لها وكتبت: وبحبك إنتي وبحب مشاعرك وإحساسك وبتمنى دايما تضلك بهالتميز”.

حبيبتي اليسا، غنائك لمشاعر بكل الاحاسيس الصادقة دي اكدلي انك قد ايه بتحبي و تقدري الفن… @elissakh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 29, 2021