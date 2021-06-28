خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتسجيل صوتي نشرته عبر حسابها على “تويتر”، في اول رد على التسجيل الصوتي المنسوب لوالد زوجها حسام حبيب والذي تحدث خلاله عن تخطيط نجله لتأمين مستقبله والزواج عليها بالاضافة الى امتلاكه توكيل منها للتحكم بحساباتها المالية.

وأكدت شيرين أن حياتها ليست في خطر كما روجت بعض الصفحات والمواقع الإخبارية، ونفت بشدة كل الأخبار التي روجت لخلافها مع زوجها حسام حبيب، وقالت من خلال التسجيل الصّوتي: “اسمحولي اقلكم انه حسام جوزي اللي أنا معشراه ده انسان من أنضف رجال الدنيا، وانسان محترم، وانسان متربي، وبحبني أكتر من نفسه، وما يستاهلش أبداً منكو كم القسوة ده، بس أنا مدياكم العذر عشان انتوا ما تعرفوش”.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وأشارت شيرين إلى أن زوجها حسام حبيب وقف إلى جانبها في محنتها، وعلقت: “الراجل اللي ربنا حطه بطريقي في الوقت ده.. في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة.. هو بنالي شخصيتي وخلاني أعرف أتكلم، ورجعلي الثقة لنفسي”.

وأوضحت الفنانة المصرية أن حسام حبيب لم يستفد منها إطلاقاً: “هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء”.

وقالت شيرين بعد زواجهما لمدة 4 سنوات، إن حسام حبيب لم يطلق أي أغنية خلال تلك السنوات، مشيرة أنه يهتم بها وبفنها وبناتها، وأنقذها من العديد من الأشخاص، وساعدها بإخراج الناس السامة من حياتها، بحسب وصفها، وقالت: “حسام راجل مفيش منه خلاص.. يعني الناس اللي زيه ما بقوش موجودين… طلع كل التعابين من حياتي.. الناس الفاسدة”.

واللافت ان شيرين قد أشادت بحسام ووالدته دون الاشارة الى والده حيث قالت “راجل اخلاقه عاملة كده لازم تكون امه ست عظيمة فحسام انسان عظيم وامه ست عظيمة”.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وعن التوكيلات، قالت شيرين “ما فيش توكيلات باسمه وفيز بتاعتي مش معاه وكل الكلام ده مش مظبوط لأني كلي كده بتاعته ففيز ايه وتوكيل ايه”.