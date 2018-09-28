شيرين تطرح أغنية “أبو الرجالة” من البومها الجديد “نساي”

كشف الشاعر المصري أيمن بهجت قمر عن أغنية النجمة شيرين الجديدة التي تحمل اسم “أبو الرجالة”.

“أبو الرجالة” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز، هندسة صوتية مصطفى عز.

إيه يا أبو الرجاله .. شيرين عبد الوهاب ٢٠١٨

كلمات : أيمن بهجت قمر

ألحان وتوزيع : خالد عز

م. صوت : مصطفى عزhttps://t.co/GczgcbuuFA — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) September 27, 2018

يذكر أن شيرين قررت طرح ألبومها الجديد “نساي” في مطلع الشهر المقبل الذي يتزامن مع عيد مولدها الـ38، حيث إنها انتهت من تصوير بوستر ألبومها الجديد الذي استغرق عامين من التحضير في بيروت مع فريق عمل ضخم.

يذكر أن الفنانة شيرين طرحت أغنيتين لها في ألبومها الجديد “نساي” وهما: “زمان” من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نابلسي، و”لواني” من ألحان محمد يحيى وتوزيع توما وكلمات أيمن بهجت قمر الذي شاركها حتى الآن بأغنيتين في ألبومها الجديد، ووعد جمهوره بأغنية “تاج راسك” التي سوف تكون مفاجأة الألبوم.