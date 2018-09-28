الصفحة الرئيسية فن شيرين تطرح أغنية “أبو الرجالة” من البومها الجديد “نساي”

شيرين تطرح أغنية “أبو الرجالة” من البومها الجديد “نساي”

بواسطة -
1 61

كشف الشاعر المصري أيمن بهجت قمر عن أغنية النجمة شيرين الجديدة التي تحمل اسم “أبو الرجالة”.

“أبو الرجالة” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز، هندسة صوتية مصطفى عز.

يذكر أن شيرين قررت طرح ألبومها الجديد “نساي” في مطلع الشهر المقبل الذي يتزامن مع عيد مولدها الـ38، حيث إنها انتهت من تصوير بوستر ألبومها الجديد الذي استغرق عامين من التحضير في بيروت مع فريق عمل ضخم.

يذكر أن الفنانة شيرين طرحت أغنيتين لها في ألبومها الجديد “نساي” وهما: “زمان” من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نابلسي، و”لواني” من ألحان محمد يحيى وتوزيع توما وكلمات أيمن بهجت قمر الذي شاركها حتى الآن بأغنيتين في ألبومها الجديد، ووعد جمهوره بأغنية “تاج راسك” التي سوف تكون مفاجأة الألبوم.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

إكتشفوا تفاصيل جديدة عن ألبوم شيرين! @sherine #MBCTrending

A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on

 

 

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.