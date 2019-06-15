شيرين رضا : ” الناس دي معندهاش دين ولا رحمة ولا أي إنسانية “

نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا عبر حسابها على تويتر صورا لأشخاص بجانب عربة بطيخ مسموم للإمساك ببعض الغربان عن طريق السم .

وأثارت الصورة غضبها الشديد وقالت معلقة : ” بطيخ مسموم للغربان في الإسماعيلية يا كفرة .. بيسمو كل الطيور ليه ؟ الناس دي معندهاش دين ولا رحمة ولا أي إنسانية ” .

وأضافت : ” يارب آخرتهم تبقى على أد نيتهم وأفعالهم المشينة في حق خلقك الضعيف ” .

بطيخ مسموم للغربان في الإسماعيلية يا كفرة!! بيسمو كل الطيور!! ليه؟؟ الناس دي معندهاش دين ولا رحمة ولا أي إنسانية. يا رب اخرتهم تبقي علي قد نيتهم و افعالهم المشينة في حق خلقك الضعيف 😢😢 pic.twitter.com/zyE23E836q — Shereen Reda (@ShereenReda) June 14, 2019

كما نشرت شيرين آية قرآنية من سورة المائدة عن أهمية الغربان وكيف ساهمت في تعليم الإنسان دفن الميت .

ومن المعروف عن النجمة شيرين رضا اهتمامها بالحيوان واشتراكها في الكثير من الأنشطة المتعلقة بحقوق الحيوانات والرأفة والرحمة في التعامل معها .