أثار الفنانة المصرية شيرين رضا موجة من الجدل بعد تصريحاتها الصادمة حول تعرضها للخيانة من زوجها واحدى اقرب صديقاتها وذلك خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة» في الحلقة الثانية من حوارها مع الفنانة يسرا.

وأكدت الفنانة الشهيرة أنها تعرضت للخيانة الزوجية، قائلة: «حصل معايا كدة بس صاحبتي خانتني مع جوزي، هي كانت صديقتي المقربة».

وبسؤالها عن علاقتها بتلك السيدة، أوضحت شيرين رضا أنها قطعت صلتها بها تمامًا، معلقة: «لحد النهاردة مبكلمهاش، اتوجعت جدًا عشان مصدقتش، اتوجعت منها أكتر منه».

تصريحات شيرين رضا لم تمر مرور الكرام على متابعيها ومحبيها من جمهور الوطن العربي، ليس فقط لكشفها عن تفاصيل الخيانة التي تعرضت لها، ولكن لعدم كشفها عن الزوج الذي خانها، فالعديد من المتابعين لا يعرفون زوجًا للفنانة الشهيرة سوى الهضبة عمرو دياب زوجها الأول، ووالد ابنتها الوحيدة «نور» والذي تجمعها به علاقة صداقة قوية حتى الآن، بعدما أكدت أكثر من مرة أن سبب فشل الزيجة يعود لها،

وفي الحقيقة فأن شيرين رضا تزوجت مرة أخرى عقب انفصالها عن الهضبة، ولم تحدد الفنانة خلال لقائها الزوج الذي خانها.

وكانت شيرين رضا، أكدت من قبل في حوار سابق لها مع الإعلامية سمر يسري، أنها تزوجت من الأمير السعودي، سلطان كمال أدهم، والتي تزوجته لمدة عام واحد فقط. ولم تشر الفنانة لسبب الانفصال، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن الأسباب لوفاته: «الله يرحمه مش هقدر أقول حاجة».

وأشارت الفنانة إلى أنه توفى في سن صغير، وأنها أُصيبت بحالة حزن شديدة عليه لفترة طويلة. –

يذكر أنسلطان كمال أدهم هو رجل أعمال وأمير سعودي، تعرف على الفنانة شيرين رضا في مطلع التسعينيات بعد طلاقها من عمرو دياب وتزوجها وانفصل عنها بعد عام واحد.

وكانت شيرين قد أخفت الخبر عن الوسط الفني لفترات طويلة قبل أن تكشفه في لقاء تلفزيوني. .