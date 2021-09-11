كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا حقيقة موقفها من خطوبة ابنتها نور عمرو دياب من صديقها البريطاني خاصة بعد انتشار عدة شائعات تفيد بعدم تقديمها التهنئة لابنتها لعدم اقتناعها بالخطوبة.

وقالت شيرين رضا خلال لقاء إعلامي مع برنامج et بالعربي: “باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت”.

ووجهت شيرين رضا رسالة لإبنتها، قائلة: “أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة عن ناس متعرفهاش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي، فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويا رب حياتها تبقى سعيدة”.

جدير بالذكر أن نور عمرو دياب نشرت صور مفاجئة خطيبها لها بعرض زواج وتقديم خاتم الخطوبة الماسي لها عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستقرام” وعلقت كاتبة: “أحبك، كنت اعتقد أنه مجرد جلسة تصوير فاجأني حب حياتي بطلب الزواج”.

يذكر ان خطيب نور عمرو دياب، الشاب البريطاني من أصل غاني ويدعى كيران وودورد، هو صديقها منذ فترة طويلة، ويعمل مدرب لياقة بدنية، كما أنه يهوى التصوير.

وأوضحت نور عمرو دياب في فيديو بثته عبر حسابها الشخصي أنها ستعلن للجمهور خبراً جديداً، وهو انتقالها بالقطار الذي ظهرت في الفيديو داخله إلى جنوب لندن مع خطيبها.

وبدت على نور عمرو دياب السعادة موضحة سبب عدم ارتدائها خاتم الخطوبة موجهة الشكر لكافة من وجه لها التهنئة من متابعيها بمناسبة خطبتها.