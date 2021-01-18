استعادت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ ذكرياتها بنشرها صورة لها من مرحلة الشباب، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد علّقت عليها قائلة: “ابتسم خلال كل ذلك”.

ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين الذين اشاروا الى ان ملامحها لم تتغير.

الجدير ذكره أن شيرين رضا صوّرت مؤخرا مسلسل “نمرة اتنين”، الذي يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هي الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبي، وتشارك في بطولته عمرو يوسف ونيللي كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، ويضم أيضا الممثلين عادل كرم،ومنى زكي.





