علقت الفنانة المصرية شيرين رضا على طريقتها على الاخبار المتداولة مؤخرا عن احتمال انتشار فيروس جديد اشد فتكا من فيروس كورونا المستجد.

فقد اعادت شيرين رضا نشر خبر عن تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية تحدث عن تفشي فيروس جديد في الصين يحمل اسم “نيباه” بمعدل وفيات يصل الى 75 بالمئة وقد يتسبب بجائحة عالمية جديدة قد تكون اخطر من جائحة فيروس كورونا.

وقد علقت شيرين رضا على الخبر كاتبة: “ايه الهبل ده؟؟؟؟ يعني ايه بقي؟؟؟؟ طب احنا المفروض نعمل ايه؟؟؟؟”.

ايه الهبل ده؟؟؟؟ يعني ايه بقي؟؟؟؟ طب احنا المفروض نعمل ايه؟؟؟؟ pic.twitter.com/BYdJe1cOln — Shereen Reda (@ShereenReda) January 31, 2021

يذكر أن “نيباه” يعتبر واحدا من بين 10 أمراض معدية أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية.

ويقدم موقع منظمة الصحة العالمية، معلومات مفصلة حول هذا الفيروس الذي قلما سمعنا به من ذي قبل، لكنها صار يثير فضولا متزايدا في الأونة الأخيرة.

وتوضح المنظمة، أن هذا الفيروس قادر على الانتقال من حيوانات إلى الإنسان، وضربت مثالا بالخنازير والخفافيش.

وأضافت أن هذه العدوى الخطيرة تنتقل أيضا عن طريق الطعام الملوث، كما تنتقل من إنسان إلى آخر، وسط غياب أي لقاح أو دواء ضد هذا المرض في الوقت الحالي.

ولم ينتشر هذا الفيروس سوى بشكل محدود في آسيا حتى الآن، لكن خطورته تكمن في إحداث الأعراض الشديدة والتسبب بوفاة أغلب حاملي العدوى، بخلاف فيروس كورونا الأقل فتكا.